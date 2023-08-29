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Мирра Андреева вышла во второй круг дебютного для нее US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева завоевала путевку во второй круг турнира Большого шлема US Open.

В стартовом раунде соревнования она обыграла австралийку Оливию Гадеки – 1:6, 6:3, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 63-е место, Гадека – 139-е.

Для Андреевой это дебютное выступление на взрослом US Open. Ранее в этом году она впервые сыграла на турнирах Большого шлема "Ролан Гаррос" во Франции (дошла до третьего раунда) и в Уимблдонском турнире в Великобритании (до четвертого).

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Во втором круге US Open-2023 Андреева сыграет с шестой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

Также на этой стадии турнира из россиянок сыграет Элина Аванесян (№66 рейтинга WTA), ее соперница – Елена Остапенко из Латвии (21). В свою очередь, Анна Калинская (89) встретится с румынкой Сораной Кырстя (30). Программа первого круга на US Open еще не завершена.

К настоящему моменту выбыли из турнира россиянки Вероника Кудерметова, Татьяна Прозорова, Маргарита Бетова, Камилла Рахимова.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

US Open теннис Вероника Кудерметова
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