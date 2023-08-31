Российская серия кольцевых гонок в 2024 году проведет рекордное число этапов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В 2024 году в рамках Российской серии кольцевых гонок пройдут 14 этапов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РСКГ.

"С середины весны по середину осени пройдут восемь этапов чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг и шесть этапов Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс", - заявили в РСКГ, отметив, что это рекорд по количеству этапов.

Соревнования примут автодромы в Московской, Ленинградской, Смоленской и Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан, Чеченской Республике и на Федеральной территории "Сириус".

Руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Олег Петриков отметил, что "в календаре серии кольцевых гонок G-Drive СМП РСКГ Туринг на разных этапах будет разное количество классов в зависимости от возможностей автодромов".

"В традиционных категориях в зачет пойдут очки на семи этапах. Участники класса Спортпрототип CN встретятся шесть раз, класса SMP GT4 Russia – пять раз за сезон, SMP Historic Cup – трижды. Как показал текущий сезон, многие из них выходят на старт серии длинных гонок СМП РСКГ Эндуранс вместе с участниками, которые пока выбирают только марафоны. В новом году у них будет еще больше таких возможностей, ведь число этапов СМП РСКГ Эндуранс увеличилось с четырех до шести", - заявил Петриков.

"Впервые объединенный этап кольцевых и длинных гонок пройдет не в Чечне, а в Москве. Марафон AKHMAT Race за несколько лет доказал свою привлекательность для пилотов и зрителей. Поэтому в следующем году "Крепость Грозная" станет местом открытия серии G-Drive СМП РСКГ Туринг - и закрытия турнира СМП РСКГ Эндуранс. А завершится кольцевой сезон финальным этапом серии G-Drive СМП РСКГ Туринг на Сочи Автодроме", - отметил он.

Исполнительный директор, вице-президент РАФ Сергей Сироткин назвал календарь на 2024 год гармоничным.

"Новый календарь чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам тесно связан с календарем Кубка России и Кубка РАФ по гонкам на выносливость. Благодаря совместной работе промоутера обеих гоночных серий, SMP Racing, и Российской автомобильной федерации удалось спланировать гармоничный календарь, который позволит равномерно задействовать все действующие автодромы европейской части страны. Следующий шаг – утверждение календаря и внесение соревнований в Единый календарный план Минспорта РФ", - сказал Сироткин.

Сезон откроется заездами на автодроме "Крепость Грозная" в Чеченской республике 13-14 апреля, финиширует на "Сочи Автодроме" 26-27 октября.