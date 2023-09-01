Рублев вышел в третий круг US Open
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Гаэля Монфиса во втором круге турнира Большого шлема US Open в США.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина, она продолжалась 2 часа 23 минуты.
В настоящий момент Рублев является восьмой ракеткой мира, Монфис в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 162-е место.
В следующем круге Рублев сыграет с еще одним представителем Франции 73-й ракеткой мира Артуром Риндеркнехом.