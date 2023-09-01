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Рублев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open
Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Гаэля Монфиса во втором круге турнира Большого шлема US Open в США.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина, она продолжалась 2 часа 23 минуты.

В настоящий момент Рублев является восьмой ракеткой мира, Монфис в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 162-е место.

В следующем круге Рублев сыграет с еще одним представителем Франции 73-й ракеткой мира Артуром Риндеркнехом.

Андрей Рублев US Open теннис
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