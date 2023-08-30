Мирра Андреева выбыла из US Open

Фото: Lev Radin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в матче второго круга турнира Большого шлема US Open в США.

Результат встречи – 6:3, 6:2 в пользу представительницы США.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает шестое место, Андреева – 63-е.

Для Андреевой это дебютное выступление на взрослом US Open. Ранее в этом году она впервые сыграла на турнирах Большого шлема "Ролан Гаррос" во Франции (дошла до третьего раунда) и в Уимблдонском турнире в Великобритании (до четвертого).