Поиск

Мирра Андреева выбыла из US Open

Мирра Андреева выбыла из US Open
Фото: Lev Radin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в матче второго круга турнира Большого шлема US Open в США.

Результат встречи – 6:3, 6:2 в пользу представительницы США.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает шестое место, Андреева – 63-е.

Для Андреевой это дебютное выступление на взрослом US Open. Ранее в этом году она впервые сыграла на турнирах Большого шлема "Ролан Гаррос" во Франции (дошла до третьего раунда) и в Уимблдонском турнире в Великобритании (до четвертого).

US Open WTA США теннис Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" проиграл "Балтике" в Кубке России по футболу

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

Пиво с изображением Карпина и Мостового выпустят в Испании

Федерацию тхэквондо России включили в состав Азии

Одиннадцать россиян вышли во второй круг US Open

Хачанов выбыл из US Open, проиграв в первом круге обладателю wild card

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Российский гроссмейстер Витюгов будет выступать под флагом Англии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });