Поиск

Одиннадцать россиян вышли во второй круг US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцать российских теннисистов сыграют в матчах второго круга турнира Большого шлема US Open в США в мужском и женском одиночных разрядах.

Среди мужчин турнирный путь продолжают Даниил Медведев (№3 рейтинга ATP), Андрей Рублев (8), Роман Сафиуллин (60), Аслан Карацев (77).

Выбыли из розыгрыша Александр Шевченко (83), Карен Хачанов (11), Павел Котов (98).

Среди женщин первый круг соревнования успешно преодолели Элина Аванесян (66), Мирра Андреева (63), Анна Калинская (89), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (15), Анастасия Павлюченкова (98), Дарья Касаткина (14).

Завершили выступление в женском одиночном разряде Вероника Кудерметова (16), Татьяна Прозорова (227, Маргарита Бетова (1022), Камилла Рахимова (72), Анастасия Потапова (27), Вера Звонарева (677), Анна Блинкова (38).

Составы пар второго круга с участием россиян

Даниил Медведев – Кристофер О"Коннел (Австралия, 69)

Андрей Рублев – Гаэль Монфис (Франция, 162)

Роман Сафиуллин – Томми Пол (США, 14)

Аслан Карацев – Роберто Карбальес Баэна (Испания, 63)

Элина Аванесян – Елена Остапенко (Латвия, 21)

Мирра Андреева – Коко Гауфф (6)

Анна Калинская – Сорана Кырстя (Румыния, 30)

Екатерина Александрова – Леся Цуренко (Украина, 46)

Людмила Самсонова – Тамара Корпач (Германия, 75)

Анастасия Павлюченкова – Элина Свитолина (Украина, 26)

Дарья Касаткина – София Кенин (США, 101)

US Open США теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов выбыл из US Open, проиграв в первом круге обладателю wild card

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Российский гроссмейстер Витюгов будет выступать под флагом Англии

Пропавшая фигуристка заходила во вторник в кафе на Волоколамском шоссе Москвы

Овечкин усомнился, что побьет рекорд Гретцки в НХЛ в ближайшие два сезона

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки

Джокович вновь станет первой ракеткой мира по итогам US Open

Джокович вновь станет первой ракеткой мира по итогам US Open

Мирра Андреева вышла во второй круг дебютного для нее US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });