Одиннадцать россиян вышли во второй круг US Open
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцать российских теннисистов сыграют в матчах второго круга турнира Большого шлема US Open в США в мужском и женском одиночных разрядах.
Среди мужчин турнирный путь продолжают Даниил Медведев (№3 рейтинга ATP), Андрей Рублев (8), Роман Сафиуллин (60), Аслан Карацев (77).
Выбыли из розыгрыша Александр Шевченко (83), Карен Хачанов (11), Павел Котов (98).
Среди женщин первый круг соревнования успешно преодолели Элина Аванесян (66), Мирра Андреева (63), Анна Калинская (89), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (15), Анастасия Павлюченкова (98), Дарья Касаткина (14).
Завершили выступление в женском одиночном разряде Вероника Кудерметова (16), Татьяна Прозорова (227, Маргарита Бетова (1022), Камилла Рахимова (72), Анастасия Потапова (27), Вера Звонарева (677), Анна Блинкова (38).
Составы пар второго круга с участием россиян
Даниил Медведев – Кристофер О"Коннел (Австралия, 69)
Андрей Рублев – Гаэль Монфис (Франция, 162)
Роман Сафиуллин – Томми Пол (США, 14)
Аслан Карацев – Роберто Карбальес Баэна (Испания, 63)
Элина Аванесян – Елена Остапенко (Латвия, 21)
Мирра Андреева – Коко Гауфф (6)
Анна Калинская – Сорана Кырстя (Румыния, 30)
Екатерина Александрова – Леся Цуренко (Украина, 46)
Людмила Самсонова – Тамара Корпач (Германия, 75)
Анастасия Павлюченкова – Элина Свитолина (Украина, 26)
Дарья Касаткина – София Кенин (США, 101)