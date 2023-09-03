Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд
Нидерландец финишировал первым по итогам Гран-при Италии "Формулы-1"
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в воскресенье выиграл Гран-при Италии "Формулы-1".
Нидерландец одержал десятую победу в сезоне подряд - это рекордная серия для "Формулы-1".
Вторым в Монце финишировал напарник Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Третье место занял испанец Карлос Сайнс из Ferrari.
На данный момент в ходе сезона из 14 гонок Ферстаппен выиграл 12, Перес - две.
Ферстаппен - действующий чемпион мира.