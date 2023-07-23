Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Макс Ферстаппен Фото: Dan Mullan/Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1" - одиннадцатого этапа чемпионата мира.

Вторым на "Хунгароринге" финишировал пилот McLaren Ландо Норрис, третьим - Серхио Перес из Red Bull.

Для Ферстаппена эта седьмая победа в гонке подряд и девятая - с начала чемпионата. При этом в текущем сезоне пилоты Red Bull приходили к финишу первыми во всех прошедших к настоящему моменту 11 гонках - это рекорд "Формулы-1".

Следующий этап чемпионата - Гран-при Бельгии - пройдет в ближайшие выходные в формате с субботним спринтом.