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Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"
Макс Ферстаппен
Фото: Dan Mullan/Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1" - одиннадцатого этапа чемпионата мира.

Вторым на "Хунгароринге" финишировал пилот McLaren Ландо Норрис, третьим - Серхио Перес из Red Bull.

Для Ферстаппена эта седьмая победа в гонке подряд и девятая - с начала чемпионата. При этом в текущем сезоне пилоты Red Bull приходили к финишу первыми во всех прошедших к настоящему моменту 11 гонках - это рекорд "Формулы-1".

Следующий этап чемпионата - Гран-при Бельгии - пройдет в ближайшие выходные в формате с субботним спринтом.

Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Серхио Перес
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