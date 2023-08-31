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Mercedes продлил контракт с Льюисом Хэмилтоном

Mercedes продлил контракт с Льюисом Хэмилтоном
Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Британские пилоты Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел продлили контракты с Mercedes, сообщается на сайте гоночной команды "Формулы-1".

Оба спортсмена будут защищать цвета Mercedes до окончания сезона-2025 года.

38-летний Хэмилтон – семикратный чемпион "Формулы-1", по этому показателю он повторил рекорд немца Михаэля Шумахера. Шесть раз он становился чемпионом "Королевских гонок" будучи пилотом Mercedes (за эту команду выступает с 2007 года), еще один раз – в составе McLaren. В качестве гонщика Mercedes он выиграл 82 этапа.

25-летний Расселл начинал карьеру в "Формуле-1" в 2017 году в качестве тест-пилота. Затем он переходил в Williams, а на постоянной основе боевым пилотом Mercedes выступает с 2022 года. В том же сезоне одержал первую (и пока единственную) победу, выиграв Гран-при Сан-Паулу в Бразилии.

Mercedes Льюис Хэмилтон Формула-1
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