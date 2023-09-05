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Касаткина последней из россиянок выбыла из US Open

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в четвертом круге турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:3, 6:1 в пользу Соболенко. Теннисистка из Белоруссии сейчас является второй ракеткой мира, но ранее она уже гарантировала себе место во главе рейтинга Женской теннисной ассоциации, который будет обновлен по окончании US Open.

Что касается Касаткиной, она занимает 14-е место в рейтинге WTA (и первое в России). Ожидается, что по итогам US Open она поднимется на 11-ю ступень.

Касаткина была последней представительницей России в женском одиночном разряде US Open.

Дарья Касаткина теннис
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