Поиск

Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублевым

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил австралийца Алекса Де Минора в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Результат матча – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты.

СпортРублев вышел в четвертьфинал US OpenЧитать подробнее

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место, Де Минор – 13-е.

В 1/4 финала US Open Медведев сыграет со своим соотечественником, восьмой ракеткой мира Александром Рублевым. В официальных матчах соперники ранее встречались пять раз, счет по победам – 3-2 в пользу Медведева.

Матчи US Open проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию соренований Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Медведев в 2021 году становился победителем US Open. Для Рублева наивысшее достижение на соревнованиях Большого шлема – выход в четвертьфинал (каждого из турниров).

US Open Даниил Медведев теннис Александр Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Касаткина последней из россиянок выбыла из US Open

Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Россиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спорта

Матч восьмого тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесен в Москву

Карпин вызвал шесть новых игроков в сборную России по футболу

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

"Локомотив" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу

Даниил Медведев пробился в четвертый круг US Open

Роналду достиг отметки в 850 голов в карьере

Роналду достиг отметки в 850 голов в карьере
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });