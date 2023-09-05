Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублевым

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил австралийца Алекса Де Минора в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Результат матча – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место, Де Минор – 13-е.

В 1/4 финала US Open Медведев сыграет со своим соотечественником, восьмой ракеткой мира Александром Рублевым. В официальных матчах соперники ранее встречались пять раз, счет по победам – 3-2 в пользу Медведева.

Матчи US Open проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию соренований Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Медведев в 2021 году становился победителем US Open. Для Рублева наивысшее достижение на соревнованиях Большого шлема – выход в четвертьфинал (каждого из турниров).