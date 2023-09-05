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Допущенным к водным видам спорта россиянам запретят общаться со СМИ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены, которые получат право участвовать в международных стартах по водным видам спорта, лишатся возможности взаимодействовать со СМИ во время соревнований. Об этом говорится в перечне критериев, обнародованных Международной федерацией плавания.

СпортРоссиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спортаЧитать подробнее

Спортсменам и членам их делегаций не разрешат проходить через смешанную зону (где они пересекаются с журналистами), принимать участие в пресс-конференциях и давать СМИ интервью.

Ранее World Aquatics заявила о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям по водным видам спорта, но только в нейтральном статусе и в индивидуальных стартах.

World Aquatics
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