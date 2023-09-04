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Россиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спорта

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщается на сайте World Aquatics.

При этом атлеты из России и Белоруссии смогут выступить только в индивидуальных соревнованиях и под нейтральным флагом.

"После обширных консультаций и обсуждений Всемирное бюро водных видов спорта сегодня единогласно приняло решение о ряде критериев, которые позволят спортсменам по водным видам спорта с российскими и белорусскими паспортами участвовать в будущих соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", - говорится в заявлении организации в понедельник.

"Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум по одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии на в одной дисциплине в международных соревнованиях по водным видам спорта", - отметили в World Aquatics.

Таким образом, россияне не смогут выступить в синхронных прыжках в воду, в эстафете по плаванию, в групповых соревнованиях по синхронному плаванию и среди дуэтов.

Международная федерация плавания Россия Белоруссия
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