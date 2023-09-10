Американка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

В финале соревнования шестая ракетка мира одолела представительницу Белоруссии Арину Соболенко, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает второе место. Результат встречи – 2:6, 6:3, 6:2.

Гауфф выиграла турнир Большого шлема впервые в карьере. До этого ее потолком в самой престижной серии теннисных соревнований был выход в финал Roland Garros в Париже в 2022 году.

Что касается Соболенко, которая после US Open возглавит мировой рейтинг, в 2023 году она смогла выиграть Australian Open в Мельбурне.

Свой турнирный путь Гауфф начала с победы над немкой Лаурой Зигемунд (№121 в рейтинге WTA). Во втором круге американка победила россиянку Мирру Андрееву (63), в третьем – бельгийку Элизу Мертенс (32), в четвертом – датчанку Каролин Возняцки (623). В четвертьфинале Гауфф оказалась сильнее латвийки Елены Остапенко (21), в полуфинале – Каролины Муховой (10) из Чехии.

Из россиянок дальше всех по турнирной сетке прошла Дарья Касаткина (14). Она добралась до четвертого круга, где проиграла Соболенко.