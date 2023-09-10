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Американка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

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В финале соревнования шестая ракетка мира одолела представительницу Белоруссии Арину Соболенко, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает второе место. Результат встречи – 2:6, 6:3, 6:2.

Гауфф выиграла турнир Большого шлема впервые в карьере. До этого ее потолком в самой престижной серии теннисных соревнований был выход в финал Roland Garros в Париже в 2022 году.

Что касается Соболенко, которая после US Open возглавит мировой рейтинг, в 2023 году она смогла выиграть Australian Open в Мельбурне.

Свой турнирный путь Гауфф начала с победы над немкой Лаурой Зигемунд (№121 в рейтинге WTA). Во втором круге американка победила россиянку Мирру Андрееву (63), в третьем – бельгийку Элизу Мертенс (32), в четвертом – датчанку Каролин Возняцки (623). В четвертьфинале Гауфф оказалась сильнее латвийки Елены Остапенко (21), в полуфинале – Каролины Муховой (10) из Чехии.

Из россиянок дальше всех по турнирной сетке прошла Дарья Касаткина (14). Она добралась до четвертого круга, где проиграла Соболенко.

US Open Дарья Касаткина Арина Соболенко теннис Кори Гауфф
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