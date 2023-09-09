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Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open

Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open
Даниил Медведев
Фото: Frey/TPN/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев победил лидер мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале теннисного турнира Большого шлема US Open.

Результат противостояния – 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.

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В финале Медведев сыграет с трехкратным победителем US Open (и 23-кратным победителем турниров Большого шлема в целом) сербом Новаком Джоковичем.

Ранее Медведев и Джокович встречались в официальных турнирах 14 раз, счет по победам - 9-5 в пользу сербского спортсмена. При этом последняя победа - за Медведевым (на турнире в ОАЭ и также на хардовом покрытии).

Серия соревнований Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании. В этом году Джокович вышел в финал всех четырех турниров. Ранее он выиграл Australian Open и Roland Garros и проиграл в финале Уимблдона.

Медведев – победитель US Open-2021, играл в финале этого турнира в 2019 году. Дважды играл в финалах Australian Open (2021, 2022).

Даниил Медведев теннис US Open Карлос Алькарас
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