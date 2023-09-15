Поиск

Поединок таиландского бойца в России отменили из-за подозрений в краже им часов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Поединок российского бойца Мартина Джуаряна против Садуди Шримуана из Таиланда, который должен был стать со-главным событием турнира по кулачным поединкам RCC Hard, отменен. Об этом сообщил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Отмена связана с тем, что Шриуман ранее был задержан полицией в аэропорту Шереметьево по подозрению в краже часов стоимостью 300 тысяч рублей.

"Наши юристы RCC были в Москве. Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуан нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой "Лютера" (прозвище Джуаряна - ИФ) переносится на ноябрь", - приводит слова Клименко "Матч ТВ".

Турнир, в рамках которого должен был пройти бой, состоится 16 сентября в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Шоу возглавит бой Александра Севера и Александра Деревянко, а противостояние Максима Сульгина и Нурадила Алиева станет вторым по значимости событием.

Екатеринбург Таиланд Николай Клименко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

ФИФА внесла Кварацхелию в список 12 кандидатов на звание футболиста года

Аргентинский футболист ЦСКА Гайч перешел в "Ризерспор" на правах аренды

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

КХЛ выплатит клубам рекордную сумму

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Экс-первая ракетка мира Халеп дисквалифицирована на четыре года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });