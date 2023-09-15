Поединок таиландского бойца в России отменили из-за подозрений в краже им часов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Поединок российского бойца Мартина Джуаряна против Садуди Шримуана из Таиланда, который должен был стать со-главным событием турнира по кулачным поединкам RCC Hard, отменен. Об этом сообщил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Отмена связана с тем, что Шриуман ранее был задержан полицией в аэропорту Шереметьево по подозрению в краже часов стоимостью 300 тысяч рублей.

"Наши юристы RCC были в Москве. Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуан нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой "Лютера" (прозвище Джуаряна - ИФ) переносится на ноябрь", - приводит слова Клименко "Матч ТВ".

Турнир, в рамках которого должен был пройти бой, состоится 16 сентября в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Шоу возглавит бой Александра Севера и Александра Деревянко, а противостояние Максима Сульгина и Нурадила Алиева станет вторым по значимости событием.