"Спартак" победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 победили столичное "Динамо" в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На седьмой минуте встречи на спартаковском стадионе "Открытие Банк Арена" ворота "Динамо" поразил Тео Бонгонда.

Победа позволило "Спартаку" набрать 16 очков и обойти "Динамо" в турнирной таблице. "Спартак" сейчас находится на четвертом месте, "Динамо" (15 баллов) – на пятом.

Во главе турнирной таблице находится самарский клуб "Крылья Советов" (18 очков) ранее в субботу обыгравший "Сочи" - 2:1. Также 18 баллов – у "Краснодара", который уступает по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе.