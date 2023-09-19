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"Спартак" разгромил "Пари НН" и досрочно вышел в плей-офф Кубка России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 нанесли поражение нижегородскому "Пари НН" в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Авторами голов в прошедшей в Нижнем Новгороде стали Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (90+1), Квинси Промес (90+6).

"Спартак" выиграл четвертый матч турнира подряд, набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе D. Второе и третье места занимают московское "Динамо" и "Краснодар" (по 5 очков), четвертое – "Пари НН" (2).

Спартак Пари НН Кубок России по футболу
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