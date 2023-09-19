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"Краснодар" по пенальти обыграл "Динамо" в матче Кубка России по футболу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" победили московское "Динамо" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 21-й минуте новичок "Динамо" Бителло вывел московскую команду вперед. На 69-й Кади Боржес сравнял счет

В серии пенальти успешнее оказались игроки "Краснодара" (4:2). По регламенту турнира за победу по пенальти команда получает 2 очка, проигравший – 1.

Команды представляют группу D, обе набрали по 5 очков: "Динамо" занимает второе место, "Краснодар" - третье. Возглавляет группу московский "Спартак" (9), которые в настоящее время проводит гостевой матч против нижегородского "Пари НН" (2).

Краснодар Динамо Кубок России по футболу
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