"Краснодар" по пенальти обыграл "Динамо" в матче Кубка России по футболу
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" победили московское "Динамо" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 21-й минуте новичок "Динамо" Бителло вывел московскую команду вперед. На 69-й Кади Боржес сравнял счет
В серии пенальти успешнее оказались игроки "Краснодара" (4:2). По регламенту турнира за победу по пенальти команда получает 2 очка, проигравший – 1.
Команды представляют группу D, обе набрали по 5 очков: "Динамо" занимает второе место, "Краснодар" - третье. Возглавляет группу московский "Спартак" (9), которые в настоящее время проводит гостевой матч против нижегородского "Пари НН" (2).