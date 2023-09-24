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"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Ростов" (Ростов-на-Дону) и ЦСКА (Москва) завершили вничью матч девятого тура чемпионата России в Ростове-на-Дону.

В составе "Ростова", который дважды вел с разницей в два мяча, голы провели Алексей Миронов (7-я минута) и Егор Голенков (12, 50). В составе ЦСКА отличились Келлвен (26), Федор Чалов (65), Аббосбек Файзуллаев (70).

ЦСКА в девяти турах набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" - на 11-м месте, 9 баллов.

РПЛ Ростов ЦСКА футбол
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