"Локомотив" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

Вильмар Барриос ("Зенит") и Наир Тикнизян ("Локомотив") во время матча Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 одолели петербургский "Зенит" в девятом туре чемпионата России.

На 22-й минуте встречи в Санкт-Петербурге Матео Кассьерра вывел "Зенит" вперед. "Локомотив" отыгрался на 60-й минуте благодаря точному удару Максима Глушенкова. На 90+1 минуте победный гол провел Наир Тикнизян.

"Локомотив" доигрывал матч в меньшинстве. В компенсированное время Тикнизян получил две желтые карточки: одну – за снятие футболки во время празднования гола, вторую – за участие в драке.

"Локомотив" набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Зенит" - на третьем месте, 17 баллов.

Во главе турнирной таблице находится самарский клуб "Крылья Советов" - 18 очков. Также 18 баллов – у "Краснодара", который уступает по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе.