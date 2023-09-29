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МПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Париже в 2024 году

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов РФ до участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном качестве, сообщается в социальной сети организации.

"Из-за частичного отстранения НПК (Национального паралимпийского комитета - ИФ) Россия теряет все права членства в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в сообщении.

Данное решение было принято на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Бахрейне в пятницу.

На сайте организации поясняется, что большинство членов МПК проголосовали на генассамблее за предложение о частичном приостановлении деятельности ПКР России.

Там подчеркнули, что ПКР России теперь имеет право обжаловать решение генеральной ассамблеи. Если апелляция не будет поддержана, то повторно рассмотреть восстановление членства в организации можно не раньше 2025 года.

В марте 2022 года МПК объявил о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. В ноябре было приостановлено членство ПКР (Паралимпийского комитета России - ИФ) и Паралимпийского комитета Белоруссии в МПК.

МПК
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