Артемьев упрочил лидерство в суперфинале чемпионата России по шахматам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Владислав Артемьев победил Екатерину Лагно в пятом туре проходящего в Ленинградской области суперфинала чемпионата России по шахматам.

Артемьев играл черными фигурами.

Теперь в его активе 4,5 очка, он на балл опережает идущего вторым Евгения Наера. Тот белыми сыграл вничью с Евгением Томашевским.

Третье место занимает Александра Горячкина – 3 балла. Горячкина черными фигурами сыграла с Володаром Мурзиным.

Лагно и Горячкина стали первыми шахматистками, играющими в мужском суперфинале.

В 2022 году суперфиналы прошли в Чебоксарах. Мужской турнир выиграл Даниил Дубов, женский – Валентина Дубина.