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Впервые в истории шахматистки сыграют в мужском Суперфинале чемпионата России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Обладательница Кубка мира Александра Горячкина, вице-чемпионка мира Екатерина Лагно примут участие в мужском Суперфинале чемпионата России по шахматам-2023.

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Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки - Александра Горячкина и Екатерина Лагно - сыграют в открытом Суперфинале чемпионата России. Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток ФИДЕ, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к Суперфиналу дополнительное внимание", - сказал президент Федерации шахмат России, слова которого приводит пресс-служба организации.

Суперфиналы 76-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 73-го чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Петербурге с 30 сентября по 13 октября. Полный состав участников будет объявлен позднее.

В 2022 году Суперфиналы прошли в Чебоксарах. Мужской турнир выиграл Даниил Дубов, женский – Валентина Дубина.

Александра Горячкина Федерация шахмат России Екатерина Лагно
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