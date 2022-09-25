Чемпионат России по шахматам. Обобщение

Победитель мужского Суперфинала, отличившегося обилием ничьих, определился в партии "Армагеддон"

Даниил Дубов Фото: пресс-служба Федерации шахмат России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам, прошедшие в сентябре в Чебоксарах, таили в себе интригу до самого конца. Победители обоих турниров определились не ранее заключительных туров, а в мужском чемпионате и вовсе потребовался тай-брейк.

Впрочем, что касается Суперфинала среди мужчин, его турнирный расклад по ходу соревнования начал вызывать беспокойство у экспертов: в трех стартовых турах лишь одна партия завершилась результативно. Да и то это случилось еще в первом туре, когда Владислав Артемьев одержал победу над Арсением Нестеровым. Остальные партии в трех первых турах завершились вничью.

В четвертом и пятом туре состоялось по одной результативной партии: Даниил Дубов и Максим Чигаев победили все того же Нестерова.

"Очень уж осторожничают"

Комментировавший в прямом эфире партии Суперфиналов международный гроссмейстер Сергей Шипов охарактеризовал игру мужчин на турнире в Чебоксарах как "неземная осторожность".

"И тот факт, что лишь единицы партий завершились результативно, говорит о том, что как-то они очень уж осторожничают, слишком друг друга уважают и никак не могут начать рисковать", - сказал Шипов "Интерфаксу".

"Это свойственно мужчинам в шахматах, как ни странно. По жизни мужчины обычно безбашенные, рисковые, не думают ни о себе, ни о чем: лезут в горы, летят в космос, спускаются в жерло вулкана. Шахматисты же – абсолютная противоположность, почему-то именно в мужских шахматах осторожность - это просто какая-то доминанта", - лаконично описал ситуацию эксперт.

"Не скорректировать ли регламент"

Главный судья Суперфиналов гроссмейстер Борис Постовский задумался о том, что не помешает внести корректировки в регламент.

"Очень много быстрых ничьих, такого, по сути, еще никогда не было. Ничья в шахматах – это нормальный результат, если была борьба, долго боролись. Но здесь очень много ничьих – то ли потому, что они давно не играли из-за этой пандемии, они не разыгрались, то ли какие-то другие причины", - посетовал Постовский.

"Обычно федерация не разрешает соглашения на ничью до 30-го хода, в этот раз это ограничение сняли. В принципе, шахматист может и обойти это правило – есть, к примеру, троекратное повторение позиций. Но видимо придется вновь это правило вводить. Целый ряд партий заканчивались в двадцать ходов, что не очень привлекательно для зрителей. А трансляции смотрят миллионы по всему миру, очень многие смотрят на разных платформах", - подчеркнул он.

Оба эксперта тогда выразили надежду на то, что шахматисты все же разыграются, и действительно: в восьмом туре случились две результативные партии, в девятом аж три. В результате в единоличные лидеры вышел Санан Сюгиров, за плечами которого были успехи на детском и юношеском уровне.

Сюгиров удерживал первое место вплоть до заключительного тура, где все же потерял полбалла, сыграв белыми вничью с Андреем Есипенко. Ситуацией воспользовался чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов, победивший белыми Илью Ильюшенка.

Так гроссмейстеры сравнялись по очкам (по 7) и перевели игру на тай-брейк. Партия "Армагеддон" завершилась вничью, победа, как полагается в таких случаях была присуждена тому, кто играл черными фигурами – Дубову.

"Впечатления самые хорошие"

"Такой монотонный турнир. Суперфиналы бывают разные. Бывает, что сразу все начинают играть агрессивно, много результативных партий – это и зрителям интересно, и участникам. А у нас был очень медленный старт, все обыгрывали только аутсайдеров, сделали миллион ничьих, каждая занимает час. Для зрителя это выглядит так, что это легко, но к этой партии ты семь часов готовишься, а потом вечером себя ругаешь, что мы ленивые и не играем больше 20 ходов и так далее", - сказал Дубов журналистам.

"Психологическое напряжение было большим до самого финиша и в этом плане "Армагеддон" - логичная развязка длинного турнира и тягучего турнира: никто не собирался уступать, нет чистого первого места", - отметил он.

В свою очередь, Сюгиров, несмотря на упущенное первое место, остался доволен своим выступлением в Суперфинале.

"Впечатления самые хорошие, конечно. Это мой лучший Суперфинал, несмотря на проигранный "Армагеддон", я очень доволен своим выступлением. Это серебряная медаль, которой у меня не было никогда. Я понимал, что "Армагеддон" - это лотерея. А Даня (Дубов) отлично сыграл, он молодец", - сказал Сюгиров "Интерфаксу".

Вслед за Дубовым и Сюгировым в турнирной таблице разместились Евгений Томашевский, Владислав Артемьев, Володар Мурзин (по 6 очков), Илья Ильюшенок (5,5), Евгений Наер, Максим Матлаков, Максим Чигаев, Андрей Есипенко, Александр Рахманов (по 5), Арсений Нестеров (3,5).

Развязка на финишной прямой

Женский Суперфинал выиграла Валентина Гунина и стала пятикратной чемпионкой России. При этом фаворит турнира, трехкратная чемпионка Европы Гунина проиграла две партии из первых трех (правда, одну выиграла) и имела перспективу отпустить соперниц далеко от себя.

Но постепенно она все же смогла нарастить успешный темп и к заключительному туру подойти в лидерстве вместе с Мариной Гусевой. В результате Гунина черными фигурами победила Евгению Овод. А Гусевва, играя белыми фигурами, завершила вничью партию с Натальей Погониной. Гунина набрала 8 баллов, что на 0,5 больше чем у Гусевой.

"Это самая важная для меня победа, потому что со здоровьем небольшие проблемы. Мне тяжело играть длинные классические турниры, для меня это была пытка, все-таки шахматы – это спорт. Каждый день для меня была борьба, в том числе встать с кровати. Но каждый день для меня был особенным", - сказала Гунина журналистам.

"Конечно, я очень довольна, несмотря на усталость. Победа в последнем туре над Евгенией Овод - одна из самых значимых, потому что в таком состоянии, как у меня, играть довольно тяжело. Когда мы с тренером анализировали партии на следующий день после игры, было видно, что качество оставляет желать лучшего, но техника, счет и, конечно, бойцовские качества никуда не делись", - приводит, в свою очередь, слова Гуниной пресс-служба Федерации шахмат России.

В целом по характеру борьбы женский Суперфинал отличился от мужского куда большим количеством результативных партий. А турнирный путь Гуниной внешне напоминал тактику бега Юрия Борзаковского, который сначала передвигался в хвосте пелотона, но на заключительном повороте ускорялся и к финишу опережал всех.

Правда, тот же Шипов призвал воздержаться от выдвижения подобного рода параллелей: "Здесь прямая аналогия не проходит, потому что в шахматах есть свои математические закономерности".

Вслед за Гуниной и Гусевой в турнирной таблице разместились Ольга Гиря (6,5), Алина Бивол Алиса Галлямова, Екатерина Гольцева (по 5,5), Евгения Овод, Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Дарья Чарочкина (по 5), Яна Жапова (4,5), Мария Якимова (3).

Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам прошли в стенах Чувашского государственного художественного музея.