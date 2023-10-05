Самбисты из 28 стран примут участие в молодежном первенстве мира

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Молодежное первенство мира по самбо стартует в Бишкеке 6 октября.

Соревнования пройдут до 8 октября, медали будут разыграны в 37 весовых категориях по спортивному и боевому самбо.

"Национальная федерация самбо Кыргызстана продолжает проводить крупные международные турниры на территории Республики: в прошлом году чемпионат мира принял Бишкек, а в августе этого года на берегу Иссык-Куля, в городе Чолпон-Ата, состоялся Кубок мира. Приятно видеть, как растет внимание к нашему виду спорта со стороны государства, а вместе с ним – уровень профессионального мастерства самбистов", - заявил президент ФИАС Василий Шестаков, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Зачастую именно на молодежном первенстве мира загораются новые звезды. Молодые самбисты получают возможность продемонстрировать свои лучшие качества и громко заявить о себе. Думаю, предстоящий турнир не будет исключением, и в этот раз зрители также станут свидетелями восхождения на пьедестал самбистов из далеких стран мира, которые в будущем смогут составить высокую конкуренцию традиционным фаворитам соревнований", - заявил Шестаков.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Армении, Азербайджана, Болгарии, Боливии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Румынии, Сербии, Туркменистана, Узбекистана. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, в соответствии с решением Исполкома ФИАС, выступят в нейтральном статусе.