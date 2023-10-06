Чернышенко наградил победителей Кубка четырех Континентов по фиджитал-футболу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии награждения победителей первого в истории Кубка четырех Континентов по фиджитал-футболу.

Турнир прошел в рамках Международной Олимпиады по финансовой безопасности среди 28 участников из 15 стран, победителем стала команда Wolves.

"В следующем году в Казани в конце февраля впервые в истории человечества пройдут "Игры будущего". Эти Игры объединят большое количество дисциплин, одну из которых вы сейчас испытали. В рамках Международной Олимпиады по финансовой безопасности состоялся первый в истории Кубок 4-х Континентов по фиджитал-футболу. На площадке Академии Единоборств федеральной территории Сириус за лидерство боролись 28 участников из 15 государств. Вы, по сути, провели такие тестовые соревнования. И вы будете теперь частью мировой истории. Сейчас такие же тестовые соревнования проводятся на объектах в Казани, которые будут использованы в рамках "Игр будущего"", – приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта

"С вашей помощью сейчас рождаются новые герои Вселенной фиджитал – это физический и цифровой мир, объединенный вместе, для того чтобы человек, развиваясь гармонично, владел всеми навыками. В том числе и навыками в области спорта - и кибер-, и обычного", – отметил вице-премьер.

Чернышенко пригласил победителей на "Игры будущего" в Казань. Турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В программе – соревнования по 21 инновационной дисциплине, участие примут более 250 команд из порядка 100 стран.

Вице-премьер напомнил, что в преддверии турнира организованы фиджитал игры – серия соревнований по инновационным видам спорта. Они позволяют спортсменам улучшить свои навыки. С сентября 2022 года в Казани уже прошло девять турниров по 14 фиджитал-дисциплинам. В них приняли участие 860 спортсменов из 38 стран.