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"Интер Майами" с Месси не смог выйти в плей-офф MLS

"Интер Майами" с Месси не смог выйти в плей-офф MLS
Фото: Megan Briggs/Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Интер Майами", игроком которого является аргентинский футболист Лионель Месси, лишился шансов на выход в плей-офф северо-американской лиги MLS.

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" со счетом 0:1 уступил команде "Цинциннати".

Сейчас "Интер Майами" занимает 14-е место в Восточной конференции, имея в своем активе 33 очка. Команде осталось провести два матча, а отставание от девятого места, дающего право сыграть в плей-офф, составляет 7 очков. "Цинциннати" - на первом месте, 68 очков.

Что касается Месси, он пропустил несколько матчей из-за травмы, а в игре с "Цинциннати" вышел на поле во втором тайме.

Лионель Месси футбол MLS Интер Майами
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