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Андрей Мостовой подписал новый контракт с "Зенитом"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" продлил контракт с полузащитником команды Андреем Мостовым, сообщается на сайте футбольного клуба.

"Новое соглашение с атакующим полузащитником рассчитано до конца сезона-2027/28", - говорится в сообщении.

25-летний Мостовой стал игроком "Зенита" в 2019 году, имея опыт выступлений в "Долгопрудном" и "Химках". За петербургскую команду он провел 114 матчей, забил 21 мяч и сделал 9 результативных передач. В составе "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Суперкубка России.

Зенит футбол Андрей Мостовой
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