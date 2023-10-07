"Зенит" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 выиграл у "Сочи" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.
На 9-й минуте пенальти реализовал Клаудиньо, на 30-й гол с игры провел Матео Кассьера.
"Зенит" набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Выше него располагаются сыгравшие на матч меньше "Краснодар" (24 очка) и самарские "Крылья Советов" (20).
"Сочи" - на последнем, 16-м месте (6).