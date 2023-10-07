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"Зенит" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу
Мигель Силвейра ("Сочи") и Клаудиньо ("Зенит") во время матча
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 выиграл у "Сочи" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.

На 9-й минуте пенальти реализовал Клаудиньо, на 30-й гол с игры провел Матео Кассьера.

"Зенит" набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Выше него располагаются сыгравшие на матч меньше "Краснодар" (24 очка) и самарские "Крылья Советов" (20).

"Сочи" - на последнем, 16-м месте (6).

Зенит Сочи футбол
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