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Шесть россиян вышли в финал Кубка Европы по боксу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Шесть российских боксеров выиграли полуфинальные бои Кубка Европы в Будве (Черногория), двое потерпели поражения, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В субботу Соян Артыш, Баир Батлаев, Джамбулат Бижамов, Вадим Щеблыкин, Габил Мамедов и Максим Кузнецов вступят в борьбу за золото. Тархан Идигов и Рамазан Ханапиев завоевали бронзовые награды.

Состав пар в финалах (начнутся в 18:00 мск):


48 кг: Соян Артыш - Эржинал Себахтин (Болгария)


51 кг: Баир Батлаев - Рудольф Гарбоян (Армения)


54 кг: Максим Кузнецов - Ясен Радев (Болгария)


63,5 кг: Габил Мамедов - Малик Хасанов (Азербайзджан)


75 кг: Джамбулат Бижамов - Васил Цеботари (Молдавия)


86 кг: Вадим Щеблыкин - Алексей Алфёров (Беларусь)

С 8 по 14 октября в Средиземноморском спортивном центре проходит первый Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC). Всего в соревнованиях принимают участие 178 боксёров из 30 стран. Для участия в турнире зарегистрированы лучшие и титулованные боксёры со всего континента в каждой весовой категории.

"Идея проведения соревнования принадлежит президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву", - говорится в сообщении.

Призовой фонд турнира - $507 тыс. Победители получат по $15 тыс., серебряные призёры - по $10 тыс., обладатели бронзовых наград - по $5 тыс., четвёрка боксёров, уступивших в четвертьфиналах, - по $1 тыс.

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