Рублев победил Димитрова и вышел в финал турнира Masters в Шанхае
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев завоевал путевку в финал теннисного турнира категории Masters в Шанхае.
В полуфинале он победил представителя Болгарии Григора Димитрова - 7:6 (9:7), 6:3.
Соперником седьмой ракетки мира в финале будет поляк Хуберт Гуркач (номер 17 мирового рейтинга).
Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд - $8,8 млн.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.