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Рублев победил Димитрова и вышел в финал турнира Masters в Шанхае

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев завоевал путевку в финал теннисного турнира категории Masters в Шанхае.

В полуфинале он победил представителя Болгарии Григора Димитрова - 7:6 (9:7), 6:3.

Соперником седьмой ракетки мира в финале будет поляк Хуберт Гуркач (номер 17 мирового рейтинга).

Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд - $8,8 млн.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Андрей Рублев Григор Димитров теннис
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