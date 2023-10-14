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ФК "Спартак" объявил о создании женской команды

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" будет представлен в женской Суперлиге, сообщает пресс-служба московского ФК.

Футболистки начнут выступление в лиге с сезона-2024. Директором ЖФК станет Елена Терехова - "легендарная футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка нашей страны и чемпионка США".

"Рады сообщить, что у "Спартака" появляется полноценная женская команда. Клуб давно работал в этом направлении. Мы начали процесс строительства с фундамента — собрали женские команды разных возрастов в нашей Академии (U-12, U-14 и U-16), молодежную команду. Под руководством авторитетнейшей Елены Тереховой, выигравшей множество титулов за карьеру, девушки уже добились немалых успехов. Теперь пришло время выйти на взрослый уровень", - сказал генеральный директор футбольного клуба Олег Малышев.

"Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесет женскому "Спартаку" много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание", - заявил он.

По словам Тереховой, клуб подписал "ряд опытных футболисток, чьи имена объявим в ближайшее время". "При этом селекция и комплектация состава еще продолжается", - пояснила тренер.

Также она сообщила, что "первый сезон будет адаптационным, важным для становления".

"Но, как и у мужской команды, цели и амбиции женского "Спартака" будут самыми высокими", - сказала Терехова.

Спартак футбол
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