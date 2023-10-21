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Хамзат Чимаев победил Камару Усмана на турнире UFC 294

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представляющий ОАЭ боец российского происхождения Хамзат Чимаев на турнире UFC 294 в Абу-Даби победил представителя США Камару Усмана.

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Победа Чимаева присуждена раздельным решением судей.

Чимаев является шведом российского происхождения. Он родился в Грозном, в возрасте 19 лет переехал в Швецию, однако с недавних пор решил выступать под флагом ОАЭ.

В смешанных единоборствах на счету 29-летнего спортсмена сейчас 13 побед в 13 поединках. У 36-летнего Усмана четыре поражения при 20 победах.

UFC Абу-Даби Хамзат Чимаев Камару Усман
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