Хамзат Чимаев победил Камару Усмана на турнире UFC 294

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представляющий ОАЭ боец российского происхождения Хамзат Чимаев на турнире UFC 294 в Абу-Даби победил представителя США Камару Усмана.

Победа Чимаева присуждена раздельным решением судей.

Чимаев является шведом российского происхождения. Он родился в Грозном, в возрасте 19 лет переехал в Швецию, однако с недавних пор решил выступать под флагом ОАЭ.

В смешанных единоборствах на счету 29-летнего спортсмена сейчас 13 побед в 13 поединках. У 36-летнего Усмана четыре поражения при 20 победах.