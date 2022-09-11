Чимаев победил Холланда на турнире UFC 279

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Представляющий Швецию боец смешанных боев Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе.

Поединок представителей полусреднего веса завершился победой Чимаева удушающим приемом в первом раунде.

Бой носил статус соглавного на турнире. В главном поединке Чимаев должен был бороться с американцем Нейтом Диасом. Однако Чимаев не уложился в лимит веса, в результате лишился возможности участвовать в главном бою.

Чимаев является шведом российского происхождения. Он родился в Грозном, в возрасте 19 лет переехал в Швецию. В смешанных единоборствах на счету 28-летнего спортсмена сейчас 12 побед в 12 поединках. 29-летний Холланд, в свою очередь, потерпел восьмое поражение при 23 победах.