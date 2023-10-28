"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) со счетом 2:1 взял верх над грозненским "Ахматом" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России.
На 25-й минуте "Ахмат" повел в счете благодаря точному удару Мохамеда Конате. На 32-й минуте Иван Сергеев провел ответный гол для "Зенита", на 37-й Матео Кассьера – победный.
"Зенит" набрал 26 очков и занимает второе место. На два очка петербуржцев опережает имеющий игру в запасе "Краснодар". "Ахмат" - на 13-м месте (12 очков).