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"Спартак" уступил "Факелу" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:2 потерпели поражение от воронежского "Факела" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России.

На 70-й минуте ворота "Спартака" с пенальти поразил Евгений Марков. Голу предшествовало удаление нарушителя, защитника московского клуба Срджана Бабича. За фол он получил вторую желтую карточку.

На 84-й минуте в составе "Факела" отличился Максим Максимов.

"Факел" набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Спартак" - на четвертом месте, 20 баллов. Во главе турнирной таблицы – "Краснодар", 28 очков. У лидера имеется игра в запасе.

Спартак Факел футбол
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