"Зенит" победил "Крылья Советов" и вышел на второе место в РПЛ

Андрей Мостовой ("Зенит") во время матча Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 3:1 нанес поражение самарским "Крыльям Советов" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

На 53-й и 83-й минутах в составе "Зенита" голы повел Вендел, на 90+6 отличился Андрей Мостовой. На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте "Крылья Советов" отыграли один гол благодаря точному удару Романа Ежова.

Победа помогла "Зениту" набрать 23 очка, и опередив "Крылья Советов", подняться на второе место в турнирной таблице. У "Крыльев Советов" 21 балл, команда на третьем месте. На первом месте идет не имеющий поражений ФК "Краснодар" - 28 очков.