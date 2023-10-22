Поиск

"Зенит" победил "Крылья Советов" и вышел на второе место в РПЛ

"Зенит" победил "Крылья Советов" и вышел на второе место в РПЛ
Андрей Мостовой ("Зенит") во время матча
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 3:1 нанес поражение самарским "Крыльям Советов" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

На 53-й и 83-й минутах в составе "Зенита" голы повел Вендел, на 90+6 отличился Андрей Мостовой. На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте "Крылья Советов" отыграли один гол благодаря точному удару Романа Ежова.

Победа помогла "Зениту" набрать 23 очка, и опередив "Крылья Советов", подняться на второе место в турнирной таблице. У "Крыльев Советов" 21 балл, команда на третьем месте. На первом месте идет не имеющий поражений ФК "Краснодар" - 28 очков.

Крылья Советов Зенит РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Фигуристка Туктамышева взяла паузу в карьере

Махачев нокаутировал Волкановски и вновь защитил титул чемпиона UFC

Махачев нокаутировал Волкановски и вновь защитил титул чемпиона UFC

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Умершие знаменитости

Умер английский футболист Бобби Чарльтон

Умер английский футболист Бобби Чарльтон

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Белорусские футбольные клубы включат в чемпионат России

Белорусские футбольные клубы включат в чемпионат России

Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова

Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова

Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины дисквалифицирован за допинг

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });