Россияне завоевали 13 золотых медалей на чемпионате мира по самбо

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская команда стала лучшей в медальном зачете на прошедшем в Ереване чемпионате мира по самбо.

Отечественные самбисты завоевали 13 золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Медали разыгрывались среди мужчин, женщин, а также в боевому самбо, в каждой из категорий россияне оказались по числу медалей лучшими.

"Чемпионат мира по самбо получился по-настоящему зрелищным и подарил спортсменам и зрителям новые яркие эмоции и победы. Хотел бы отметить успех камерунского самбиста Сейду Нжи Мулу, завоевавшего уже во второй раз золото в весовой категории до 98 кг по боевому самбо", - сказал глава Международной федерации самбо Василий Шестаков, слова которого приводит пресс-служба ФИАС.

"Очень рад, что расширяется география стран, завоевавших медали: в этом году спортсмены 23 национальных федераций вернутся домой с наградами. Помимо традиционных фаворитов на заветный пьедестал в течение трех дней поднимались самбисты из Хорватии (серебро и бронза), Марокко (бронза), Нидерландов (бронза), Греции (бронза), Филиппин (бронза), Словении (бронза) и другие. Уверен, с каждым годом их число будет расти", - подчеркнул глава ФИАС.

В заключительный день соревнований россияне выиграли четыре золотые, одну серебряную и две серебряные медали.

Золото завоевали Антон Коновалов (весовая категория до 98 кг) и три представителя боевого самбо: Рустам Талдиев (до 71 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Михаил Кашурников (свыше 98 кг). Обладателями серебра стала Жанара Кусанова (свыше 80 кг), бронзы – Егор Сухопаров (до 79 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг).

Россияне и белорусы, а также (из-за юридических проблем с национальной федерацией) французы выступили под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).