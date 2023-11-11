Пять золотых медалей завоевали россияне во второй день ЧМ по самбо

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские самбисты завоевали пять наград высшего достоинства во второй день проходящего в Ереване чемпионата мира.

Обладателями золотых медалей стали Рамед Гукев (весовая категория – до 71 кг), Артем Осипенко (свыше 98 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг).

Сутками ранее россияне завоевали четыре золотые, по одной серебряной и бронзовой медали.

ЧМ будет проходить до 12 ноября. Россияне и белорусы выступают под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).