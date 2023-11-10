Четыре золотые медали завоевали российские самбисты в первый день ЧМ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россияне завоевали четыре награды высшего достоинства в первый день проходящего в Ереване чемпионата мира по самбо.

Обладателями золотых медалей стали Саян Хертек (весовая категория до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг).

Серебро завоевал Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронзу – Светлана Уварова (до 59 кг).

ЧМ будет проходить до 12 ноября. Россияне и белорусы выступают под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).