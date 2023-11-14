Медведев победил Рублева в первом туре Итогового турнира ATP

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в стартовом туре группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает третье место, Рублев – пятое.

Соперники представляют "Красную" группу, в которую также входят вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и восьмая ракетка немец Александр Зверев. 13 ноября Зверев в первом круге победил Алькараса со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

В "Зеленой" группе первая ракетка мира серб Новак Джокович нанес поражение датчанину Хольгеру Руне (№10 в мировом рейтинге) – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7, 6:3); итальянец Янник Синнер (4) взял верх над греком Стефаносом Циципасом – 6:4, 6:4.

Итоговый турнир проходит в Турине с 12 по 19 ноября.

Джокович – действующий и самый титулованный (выигрывал соревнование 6 раз) участник турнира. В 2020 году триумфатором розыгрыша стал Медведев.