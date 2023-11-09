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Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев оказались в одной, "Красной" группе Итогового турнира ATP по итогам прошедшей в четверг в Турине жеребьевки.

СпортРублев вслед за Медведевым пробился в Итоговый турнир ATPЧитать подробнее

Третья и пятая ракетки мира сыграют в одном квартете с испанцем Карлосом Алькарасом (№2 в рейтинге ATP) и немцем Александром Зверевым (7).

В "Зеленую" группу попали серб Новак Джокович (1), итальянец Янник Синнер (4), грек Стефанос Циципас (6) и датчанин Хольгер Руне.

По два лучших теннисиста каждой из групп выходят в полуфинал, остальные теннисисты выбывают из розыгрыша.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

Джокович – действующий и самый титулованный (выигрывал соревнование 6 раз) участник турнира. В 2020 году триумфатором розыгрыша стал Медведев.

Андрей Рублев Даниил Медведев теннис
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