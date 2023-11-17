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Джокович стал полуфиналистом Итогового турнира ATP

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала проходящего в Турине Итогового турнира ATP.

Судьба путевки от "Зеленой" группы решалась в противостоянии итальянца Янника Синнера (№4 в рейтинге ATP), который ранее уже досрочно обеспечил себе выход в полуфинал, и претендовавшим на выход в плей-офф датчанином Хольгером Руне (8). Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Синнера.

Таким образом, от этой группы в полуфинал пробились Синнер и Джокович, от "Красной" в данный момент – россиянин Даниил Медведев (3). Еще один участник полуфинала определится позднее.

Итоговый турнир проходит в Турине с 12 по 19 ноября.

Джокович – действующий и самый титулованный (выигрывал соревнование 6 раз) участник турнира. В 2020 году триумфатором розыгрыша стал Медведев.

Новак Джокович Даниил Медведев теннис Янник Синнер Хольгер Руне
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