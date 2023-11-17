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Сборная Аргентины впервые проиграла после триумфа на ЧМ-2022

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 0:2 потерпела поражение от Уругвая в домашнем матче пятого тура южноамериканской отборочной кампании на чемпионат мира-2026.

На 41-й минуте гол провел Рональд Араухо, на 87-й – Дарвин Нуньес.

Аргентина продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 12 очков. Уругвай – на втором месте (10 баллов).

Третье место занимает Колумбия (9 очков), со счетом 2:1 победившая Бразилию. Также в топ-5 входят Венесуэла (8) и Бразилия (7).

Что касается Аргентины, поражению от Уругвая предшествовала ее 14-матчевая победная серия, включившая в себя и успешное выступление на ЧМ-2022 в Катаре.

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