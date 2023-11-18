Матыцин указал на давление МОК и ВАДА на независимые спортивные организации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин удивлен позицией МОК и ВАДА, выступающих против участия иностранцев в запланированных в России соревнованиях – в частности, Играх Дружбы.

"Спорт - это платформа для открытого диалога, поэтому странно слышать от МОК и ВАДА призывы к ограничению российских инициатив. Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта, и мы доказали это, организуя масштабные международные соревнования, которые были признаны, в том числе и МОК, лучшими в истории", - сказал Матыцин, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

"В период необоснованных санкций мы не стали выступать против кого-то, а стали создавать дополнительные условия для российских и белорусских спортсменов, а также всех стран, кто хочет совершенствовать результаты в честной спортивной борьбе, таким образом укрепляя, а не разрушая единство мирового спорта", - заявил министр.

Он отметил, что "в значительной мере именно Международный олимпийский комитет инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах".

"И сейчас, к сожалению, МОК и ВАДА продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом. Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи - равное отношение ко всем ее членам, свобода выбора, защита интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в соревнованиях", - отметил Матыцин.

По словам министра, Россия не откажется от проведения запланированных международных соревнований.

"Каждая страна имеет право на развитие спорта. Инициированные Российской Федерацией соревнования - Игры БРИКС, Игры будущего, Всемирные игры дружбы - не нарушают международный календарь, они направлены на создание условий честной конкуренции, что является основополагающим принципом развития спорта. Мы будем рады приветствовать на всех наших турнирах спортсменов со всего мира", - сказал Матыцин.

Ранее сообщалось о рекомендациях МОК и ВАДА отказаться от участия в соревнованиях России. ВАДА, в частности, заявило о возможных санкциях за участие в этих турнирах.