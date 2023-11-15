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В Кремле указали на отсутствие у МОК монополии на спорт

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия не согласна с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам, но будет продолжать контакты с этой международной организацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что. Это первое. Второе - мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив", - сказал Песков в среду журналистам.

"В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран, и форматы проведения соревнований могут быть разные, и страны могут разные это (соревнования) инициировать. И это все может происходить и вне контекста МОК", - заявил Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать призыв главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха к международным спортивным федерациям не поддерживать проведение альтернативных "международных политических соревнований" и рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России.

Дмитрий Песков МОК
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