Глава ОКР призвал МОК не запрещать иностранным атлетам выступать в турнирах в РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал убеждение, что ограничения МОК не должны затрагивать участие иностранных спортсменов в российских соревнованиях.

"Безусловно тот запрет, который был введен (...) он, конечно же, вынудил нас корректировать свои планы подготовки, спортивные календари, но, тем не менее, он не ограничивал главного, он не ограничивал возможность участия иностранных спортсменов здесь в России", - сказала Поздняков журналистам в четверг.

Он также подчеркнул, что любое спортивное событие является свободным для участия и посещения любым человеком этой планеты.

"Опыт подсказывает нам, что соревнования здесь проводить не только можно, но и нужно. Потому что это в интересах его величества спорта с одной стороны, а с другой стороны, мы устраняем ту несправедливость, которая была допущена МОК по отношению к нашим российским спортсменам", - отметил Поздняков.

Как отметил Поздняков, Всемирные игры дружбы, которые должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, соответствуют олимпийским идеалам и принципам.

"Поэтому выступление главы МОК вызывает у нас недоумение, и мы очень надеемся, что в перспективе МОК пересмотрит свое отношение к этим свободным и честным соревнованиям", - сказал глава ОКР.

На этой неделе глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал международные спортивные федерации не поддерживать проведение альтернативных "международных политических соревнований".

Ранее МОК также запретил России и Белоруссии проводить международные соревнования на территории страны, выступал с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, состоящий в клубах ЦСКА или "Динамо".