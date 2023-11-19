Сборная Сербии завоевала путевку на Евро-2024

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Сербии завоевали себе место среди участников финальной части чемпионата Европы 2024 года.

В заключительном туре группы G они сыграли вничью с Болгарией со счетом 2:2 и, набрав 14 очков, финишировали на втором месте. Второй гол в составе сербов забил (и увел команду от поражения) выступающий в Российской премьер-лиге за московский "Спартак" защитник Срджан Бабич.

Первое место заняла Венгрия (18), ранее досрочно завоевавшая путевку. В воскресенье венгры со счетом 3:1 одолели Черногорию, которая сохраняла шансы на выход на Евро. Для этого ей нужна была победа при поражении сербов в параллельном матче. В результате Черногория стала третьей с 11 очками и на чемпионат Европы не попала.