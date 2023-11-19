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Сборная Франции по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 14:0 разгромили Гибралтар в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Хет-трик оформил Килиан Мпаппе (30-я – с пенальти, 74-я, 82-я минуты), дубль – Кингсли Коман (36, 65), Оливье Жиру (89, 90+1), по голу забили Маркус Тюрам (4), Уоррен Заир-Эмери (16), Жонатан Клосс (34), Юссуф Фофана (37), Адриен Рабьо (63), Усман Дембеле (73). Кроме того, на 3-й минуте зафиксирован автогол футболиста сборной Гибралтара Итана Сантоса, который через 15 после этого был удален с поля.

Для сборной Франции эта победа – крупнейшая в ее истории. До этого рекорд был установлен в 1995 году в матче с Азербайджаном (10:0). Это был матч отбора на Евро-1996.

Что касается отбора на Евро-2024, Франция ранее досрочно обеспечила себе путевку на турнир. Не набравший очков Гибралтар лишился на это шансов.

футбол Франция Евро-2024
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