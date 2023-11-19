Поиск

Нидерланды, Румыния и Швейцария пробились на Евро-2024

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов, Румынии и Швейцарии завоевали путевки на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Нидерланды в своем седьмом матче отборочного турнира в группе В со счетом 1:0 обыграли Ирландию. В результате команда Нидерландов закрепилась на втором месте в группе, набрав 15 очков. С первого места досрочно вышла Франция (21).

Сборная Румынии в гостевом матче с Израилем (игра прошла в Венгрии) выиграла со счетом 2:1. За тур до финиша отборочного турнира она занимает первое место в группе I (19 очков), на втором находится Швейцария (17), которая также вышла на Евро. Швейцарцы сыграли вничью с Косово – 1:1. Израиль (12 баллов) после поражения от Румынии лишился шансов на плей-офф.

футбол Евро-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Франции по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА

В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА

Матыцин указал на давление МОК и ВАДА на независимые спортивные организации

Матыцин указал на давление МОК и ВАДА на независимые спортивные организации

Шипачев вторым в истории набрал 900 очков в КХЛ

"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" и стал единоличным лидером КХЛ

Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Маршрут ралли "Шелковый путь" в 2024 году пройдет по России, Монголии и Китаю

Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Гендиректор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд покинул свой пост

Гендиректор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд покинул свой пост
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });