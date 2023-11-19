Нидерланды, Румыния и Швейцария пробились на Евро-2024

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов, Румынии и Швейцарии завоевали путевки на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Нидерланды в своем седьмом матче отборочного турнира в группе В со счетом 1:0 обыграли Ирландию. В результате команда Нидерландов закрепилась на втором месте в группе, набрав 15 очков. С первого места досрочно вышла Франция (21).

Сборная Румынии в гостевом матче с Израилем (игра прошла в Венгрии) выиграла со счетом 2:1. За тур до финиша отборочного турнира она занимает первое место в группе I (19 очков), на втором находится Швейцария (17), которая также вышла на Евро. Швейцарцы сыграли вничью с Косово – 1:1. Израиль (12 баллов) после поражения от Румынии лишился шансов на плей-офф.